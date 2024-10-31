В России с ноября вступает в силу ряд новых законов

В ноябре в стране вступают в силу сразу несколько новых законов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Блогеров с аудиторией более 10 тыс. человек обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор, правила въезда мигрантов в Россию ужесточат, иноагентов досрочно снимут с должностей у власти, при получении гражданства нужно будет приносить присягу, а региональные власти теперь будут отвечать за природные пожары.

С ноября в России вступит в силу ряд новых законов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. О нововведениях спикер нижней палаты подробно рассказал в своём Telegram-канале.

С завтрашнего дня Роскомнадзор начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Чтобы попасть в реестр, их владельцы должны сами предоставить сведения о себе и не распространять запрещённую информацию.

Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Как пояснили в Госдуме, эта мера направлена на борьбу с мошенниками.

«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — подчеркнул спикер.

С 7 ноября в стране вступит в силу закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Теперь информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, будут использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Перевод фамилий и имён иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться по единым правилам. Кроме того, правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.

«Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — отметил Володин.

Помимо этого, с 21 ноября 2024 года истечёт срок, в течение которого лица, принятые в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны её принести. Теперь мигранты, не принёсшие присягу, будут считаться не приобретшими гражданство РФ, а принятые ранее решения о выдаче им гражданства станут недействительными.

Среди новых законов — досрочное прекращение полномочий иноагентов, находящихся у власти. Закон коснётся граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

По словам Вячеслава Володина, «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны».

Несколько новых законов коснутся сферы охраны природы. Так, с 26 ноября утверждать и разрабатывать планы тушения природных пожаров смогут региональные власти. Исключения составят земли лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Местные власти также будут уполномочены проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС.

Более того, с 7 ноября будет официально установлена возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях. Закон позволит осуществлять госконтроль в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания или использования открытого огня). Благодаря этому инспекторы смогут действовать оперативнее, заключили в ГД.

Ранее Госдума также одобрила ряд законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Накануне депутаты единогласно приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон о конфискации денег, имущества и ценностей за организацию незаконной миграции. Во втором и третьем чтениях принят закон, который признаёт факт нелегального нахождения мигранта в России отягчающим фактором при совершении преступления, закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, а также закон о внесудебной блокировке ресурсов с информацией о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции.