Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности стран Запада договариваться с Москвой о «ничьей» на Украине. Российская газета

«Гадать бессмысленно. «Вничью» — это такое понятие, которое можно применить... и к стамбульской договоренности... немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны», — подчеркнул в ходе пресс-конференции Лавров. RT на русском

Ранее Лавров обвинил западные страны в игнорировании нарушений, которые, по его утверждениям, совершает Украина. Лавров подчеркнул, что Запад продолжает оказывать поддержку мирному плану, предложенному украинским лидером Владимиром Зеленским, несмотря на его очевидную неэффективность, абсурдность и негативное влияние на стабильность в Европе. Ura.Ru