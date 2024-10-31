Сенатор высказалась о переходе главы МИД Венгрии на русский язык

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проявил уважение к России своим приветствием на русском языке во время Минской конференции по евразийской безопасности, заявила член Совета Федерации Ольга Епифанова. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнула, что венгерский политик показал высокий уровень дипломатии.

Уважение к стране, народу начинается с уважения к ее языку. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро сегодня продемонстрировал уважение к единому русскому народу, высокий уровень дипломатии и владения русским языком, — пояснила Епифанова.

По ее словам, Венгрия, хоть и является членом НАТО, имеет свою точку зрения и прекрасно понимает реальное положение дел в мире. Сенатор обратила внимание, что умение Будапешта отстаивать позицию вызывает раздражение у коллег по Альянсу и подвергает страну сильнейшему давлению.

Обращением к участникам Минской конференции на русском языке Петер Сийятро еще раз подчеркнул стремление Венгрии к самостоятельности и показал уважение к РФ, а также понимание, что Европе, находящейся под каблуком США, без России не выжить. Полагаю, что это понимают и в других странах ЕС, и на всякий случай тоже потихоньку учат русский язык. Не удивлюсь, если скоро на русском будут выступать представители других стран ЕС, — заключила Епифанова.

Ранее Сийярто обратился к участникам Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. Он выразил благодарность за приглашение выступить на мероприятии и заявить о позиции Венгрии.