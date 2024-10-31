Небензя: Запад пробил очередное дно, созвав СБ ООН для обсуждения «военных КНДР»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил созыв заседания Совбеза организации по Украине ради обсуждения якобы присутствия военных КНДР в России. По его словам, союзники Киева тем самым «пробили очередное дно» по продвижению дезинформации. Дипломат также указал на двойные стандарты Запада и заявил, что «разыгранный спектакль» на тему северокорейских военных призван оправдать присутствие войск НАТО на поле боя.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возмутился инициативой Запада о созыве заседания Совбеза международной организации по Украине, на котором обсуждалось якобы присутствие военных КНДР в России. По его словам, Запад со своей любовью к дезинформации «пробил очередное одно».

Как рассказал дипломат в ходе вчерашнего заседания, узнав о запросе встречи, российские представители «лишний раз поразились циничности и беспардонности западных коллег и их вопиющим двойным стандартам».

Он пояснил, что перед союзниками Киева стоит задача любой ценой «забить неблагоприятный фон», который складывается для ВСУ на фронте в последнее время, поскольку эти проблемы могут повлиять на решения западных избирателей. По его мнению, в этом отношении для Запада не существует предела по продвижению дезинформации.

«И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно», — заявил постпред.

В ходе рассуждения о лжи и дезинформации Небензя также пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд приехать в Россию и лично убедиться в неправоте её слов насчёт якобы «обедневшей» страны.

«Она же употребила словосочетание impoverished Russia (обедневшая Россия. — RT). Хочу пригласить постпреда Соединённого Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует», — отметил он.

По его словам, к ложным обвинениям относятся и слова Запада о якобы отправке северокорейских военных в зону СВО. Небензя обратил внимание на то, что свои «голословные утверждения» союзники Киева до сих пор так и не подтвердили ни одним «мало-мальски убедительным доказательством».

«Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — пояснил он.

Российский постпред также подчеркнул, что «истерика вокруг северокорейской темы» совпала с другим событием: Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ на командных должностях.

В ходе своего выступления Небензя обратился к США с вопросом относительно поддержки России. По его словам, западные страны применяют двойные стандарты в этом вопросе и руководствуются ощущением собственной исключительности и безнаказанности.

«Даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют?» — поинтересовался постпред.

В беседе с RT российские аналитики поддержали позицию постпреда, отметив, что Запад намеренно закрывает глаза на факт своего вмешательства в конфликт и сомнительные указы Зеленского, зато обвиняет в этом Россию. Такое мнение в том числе высказал политолог Иван Мезюхо. По его словам, если бы Запад действительно хотел прекращения конфликта на Украине, он бы как минимум отреагировал на новые законы Киева, позволяющие иностранцам официально воевать на стороне ВСУ и занимать там высокие должности.

«Это разве не иностранное участие в конфликте? Это разве не фактически прямое участие представителей западного блока государств в боевых действиях?» — отметил он, добавив, что у Запада действительно нет ни одного убедительного доказательства нахождения военных КНДР в зоне СВО.

Сенатор Ольга Епифанова, в свою очередь, подчеркнула, что «претензии на вседозволенность, лицемерие, наглость и высокомерие по отношению к остальному миру» уже давно стали визитной карточкой Запада. «Украина из кожи вон лезет, чтобы попасть в этот круг избранных, соответственно, и ведёт себя точно так же», — пояснила она. По мнению эксперта, «Зеленский и его орки серьёзно опешили» после слов Небензи.