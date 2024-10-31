В Госдуме заметили позитивный тренд в отношениях с Грузией

В отношениях между Россией и Грузией наблюдается положительная динамика, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru. Парламентарий выразила уверенность, что данный тренд будет развиваться в дальнейшем.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с Тбилиси, я вижу определенную положительную динамику в наших двусторонних отношениях. Развиваются экономические связи, открылось прямое авиационное сообщение, расширяется безвизовый режим. Говорить о полной нормализации, безусловно, преждевременно, но уверена, что существующий позитивный тренд найдет качественное продолжение в будущем, — сказала Лантратова.

По ее словам, Грузия является рациональным государством, которое действует в соответствии со своими национальными интересами, развивая взаимодействие со всеми региональными и внерегиональными игроками, тем самым поддерживая баланс сил на Кавказе. Рассматривать политику Тбилиси необходимо отталкиваясь именно от этого понимания, подчеркнула она. Также депутат прокомментировала результаты парламентских выборов 26 октября и победу «Грузинской мечты», подчеркнув, что в первую очередь это осознанный выбор грузинского народа.

Ранее МВД Грузии сообщало, что двое граждан Грузии задержаны по обвинению во вбросе бюллетеней в день парламентских выборов 26 октября. По данным ведомства, правонарушение произошло на избирательном участке в Марнеульском районе. В результате вброса итоги голосования на указанном участке были аннулированы. В МВД подчеркнули, что данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.