России известно, что требование Владимира Зеленского передать Киеву американские ракеты «Томагавк» вызывало оторопь в Вашингтоне, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. RT на русском

«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал Лавров. ТАСС

Ранее в издании The New York Times сообщили, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского включает в себя передачу ракет «Томагавк». Деловая газета «Взгляд»