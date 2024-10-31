Ведущий «России 1» заявил об угрозах со стороны депутата Хамзаева

Ведущий телеканала «Россия 1», заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил об угрозах со стороны члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева. Об этом политик сообщил в своем Telegam-канале.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», — написал Попов.

Ранее Попов назвал Хамзаева «хайпожором» в ответ на его высказывания о введении запрета религиозной одежды в образовательных учреждениях. По мнению Попова, его коллега «работает на то, чтобы его сообщения и упоминания посмотрели в социальных сетях».

Незадолго до этого Бийсултан Хамзаев прокомментировал введение во Владимирской области постановления о запрете хиджабов в школах. Он грубо высказался в отношении местных чиновников, которые решили «противодействовать этой большой, важной и нужной политике».

Об ограничениях в школах Владимирской области стало известно 25 октября, когда региональное министерство образования и молодежной политики опубликовало соответствующий документ. Владимирская область стала первым регионом России, который ввел подобный запрет.