В Совфеде заявили о невозможности переговоров с Украиной

На данный момент ни о каких переговорах с Киевом не может быть речи. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Газета.Ru

«Ну как можно относиться к людям, которые, честно говоря, берегов не видят? Они везде пытаются, где это возможно, укусить Россию. По теме конференции или встречи, не по теме — все равно. Еще при этом говорят, что готовы к мирным переговорам. Какие с ними могут быть переговоры? Это неонацистский режим, абсолютно всем надоевший. Я уверен, они достали не только США, но и всю Европу за исключением, грубо скажу, таких, как они, прибалтийских отщепенцев. По любому поводу предъявляют нам претензии. Честно говоря, я думаю, что ни о каких переговорах с этим режимом не может быть и речи», — сказал сенатор. Lenta.ru

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине и России нужно садиться за стол переговоров без предварительных условий. RT на русском