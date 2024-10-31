В ГД высказались о готовности Запада договариваться «на ничью» по Украине

России невыгодно соглашаться «на ничью» в украинском конфликте, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости отталкиваться от тех реалий, которые складываются на земле, а не от «хотелок» Запада.

Запад предлагает сохранить некий статус-кво по текущему положению вещей на Украине. Но я считаю, что это не то положение, которое убережет нас от серьезных вызовов и угроз со стороны киевского режима и НАТО. Тем более я не думаю, что фиксацию некоего статуса-кво можно будет зачесть за достижение целей СВО, — пояснил Новиков.

Депутат отметил, что Запад уже не один раз обманывал Россию. По его словам, на любые соглашения и договоренности нужно идти, отталкиваясь от этого «печального опыта». Парламентарий уточнил, что для России важны гарантии безопасности.

Он обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог разговаривать на тему украинского конфликта с влиятельными людьми на Западе. По словам депутата, это представители цивилизованной части Европы.

Часть истеблишмента на Западе, которая объективно оценивает ситуацию на Украине и признает справедливость требований России о гарантиях безопасности, всегда существовала. Но за последние годы стало очевидно, что не эта часть определяет правила принятия решений западными политическими элитами. Так что смена настроений там возможна, но только в том случае, если мы продолжим дальше уверенно продвигаться в зоне СВО, — добавил Новиков.

Лукашенко ранее заявил, что Запад не верит в победу Украины на поле боя и настроен на мирные переговоры. По его словам, западные страны хотят «сохранить лицо» и потому готовы договариваться «на ничью».