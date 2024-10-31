Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского

Тупиковая «формула мира» и шизофренический «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского не приближают мир в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Трансляция ведется на YouTube-канале BelarusMFA. Глава МИД напомнил, что парламент Украины запретил каноническую УПЦ, а первая статья Устава ООН требует уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии. Однако Запад этого не замечает.

Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — сказал глава МИД России.

Конференция стартовала в Минске, а открыл заседание президент Беларуси Александр Лукашенко. Его целью является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, а также противоречий между ключевыми игроками. Участие в мероприятии принимают министры иностранных дел России, Венгрии, Сирии, генсеки ОДКБ и СНГ, а также Госсекретарь союзного государства.

Белорусский лидер на конференции отмечал, что обстановка внутри Соединенных Штатов сегодня серьезно накалилась, из-за чего велик риск начала в стране гражданской войны. По его словам, «разгул демократии» привел к расколу гражданского общества в серьезных размерах.