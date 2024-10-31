Консульство РФ не получало обращений от россиян из-за наводнений в Испании

Генеральное консульство РФ в Барселоне следит за развитием ситуации вокруг наводнений в Испании, однако пока не получало обращений от россиян в связи с ударом стихии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в каталонской столице.

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"Пока не было информации из компетентных органов [Испании], <...> по состоянию на сегодняшний день никаких обращений не поступало ни на экстренный телефон, ни на почту, - отметили в генконсульстве. - Держим руку на пульсе, в случае поступления обращений готовы оперативно сработать". В посольстве РФ в Мадриде ТАСС также заявили, что не располагают информацией о пострадавших в результате бури. "Обращений и просьб о помощи от соотечественников, находящихся в пострадавших районах, не было, - добавили в дипмиссии. - Держим ситуацию на контроле, находимся в прямом контакте с офисом почетного консула России в Валенсии, который проясняет ситуацию на местах".

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень был повышен до максимального. В Валенсии на востоке страны в результате наводнений погибли 92 человека, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека.

Речь идет об одном из крупнейших стихийных бедствий в истории Испании. Власти страны объявили с 31 октября по 2 ноября траур по погибшим в результате бури.

31 октября погодное предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны. К настоящему моменту перекрыто движение примерно по 120 трассам.