Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «план победы» Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой. Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Газета.Ru

«Недавно парламент [Украины] запретил каноническую Украинскую православную церковь. Напомню в этой связи, статья первая Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе», - отметил министр. ТАСС

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы». Документ включил в себя пять пунктов, в числе которых приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, неядерное сдерживание России и перевод военных действий на территорию России. Lenta.ru