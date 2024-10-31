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Лавров раскрыл детали готовящегося к подписанию договора о партнёрстве с Ираном

Договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и Ираном, который будет подписан в ближайшее время, предусматривает более тесную кооперацию в сфере обороны и безопасности на региональном и глобальном уровне, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров раскрыл детали готовящегося к подписанию договора о партнёрстве с Ираном
© РИА Новости

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, Лавров выразил мнение, что новый договор России и Ирана станет серьёзным фактором в укреплении двусторонних отношений.

«Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», — отметил российский министр.

В середине сентября президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном.

Политика
Сергей Лавров
Иран, Исламская Республика