В Кремле прокомментировали запрет хиджабов в школах

Вопрос о запрете хиджабов в школах находится в компетенции региональных властей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в общеобразовательных школах Владимирской области запретили ношение хиджабов и никабов. Согласно решению Министерства образования и молодежной политики региона, запрет распространяется на одежду и элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Власти Чечни раскритиковали это решение.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, что 29 октября депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет. Как заявлял парламентарий Адам Делимханов, совместными усилиями они решили добиться его отмены. Он назвал принятые во Владимирской области меры грубым нарушением Конституции РФ, а инициаторов запрета — безответственными людьми.