Андрея Накрошаева назначили мэром Вологды

Мэром Вологды назначен Андрей Накрошаев, который исполнял обязанности градоначальника с 28 марта 2024 года. Кандидатуру Накрошаева поддержали в четверг все 24 депутата Вологодской гордумы, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

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"Поздравляю Андрея Накрошаева с назначением на должность мэра города Вологды. Констатирую факт успешного прохождения процедуры голосования за Андрея Николаевича депутатами Вологодской городской думы. <...> Рассчитываю, что это будет положено в основу роста эффективности работы мэра города Вологды для наших горожан и во благо родного региона", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил Накрошаев в своем Telegram-канале, он продолжит приводить Вологду в порядок, опираясь на мнение жителей.

"Сегодня на внеочередной сессии гордумы назначен на должность мэра. Постараюсь не подвести главу региона и оправдать надежды вологжан. Первоочередные задачи по комплексному благоустройству и инфраструктурному развитию города губернатор Георгий Филимонов поставил весной", - написал Накрошаев.

Он отметил, что предстоит качественно преобразить областную столицу к 880-летнему юбилею, который будут отмечать в 2027 году. В стратегии развития города учтены все направления, приступили к ее реализации.