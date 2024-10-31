Так называемые мирные планы Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее хорошо видят у нас в стране и в западных странах. На фоне этой динамики киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Ura.Ru

«Судя по всему, все «планы мира», все планы победы, секретные и не секретные, — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — сказал представитель Кремля. RT на русском