Лавров указал на рост числа стран, понимающих важность договариваться

Все больше стран в мире понимают необходимость договариваться и заниматься поиском баланса интересов, время сторонников конфронтации проходит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Такие дискуссии, которые сегодня будут, как и в прошлом году, они очень полезны и показательны с точки зрения того, что много стран, и их число растет, все более и более понимают необходимость отказаться от конфронтации, начинать искать договоренности, баланс интересов. Это неизбежно. А время тех политиков, которые этого не хотят понимать, не хотят признавать реалии, их время проходит, и достаточно быстро это все завершится", - сказал Лавров.

Вулин, в свою очередь, отметил, что "время однополярного мира закончилось". "Саммит БРИКС в Казани это показал", - подчеркнул он.