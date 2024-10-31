Песков объяснил просьбы Киева о «Томагавке»

Просьба Киева к США о передаче крылатых ракет «Томагавк» связана с нервозностью украинских властей из-за ситуации на фронтах. Об этом в четверг, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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— Судя по всему, все «планы мира», все «планы победы», секретные, несекретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запады и узаконить это. Вот, собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель, — сообщил он, чьи слова приводит РБК.

Стало известно, что пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности «Томагавк».

«План победы», предложенный Зеленским, может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США. Такое предположение выдвинул американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис.

Зеленский поручил разработать новый план действий для властей государства в случае продолжения вооруженного конфликта. План охватит такие сферы, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.