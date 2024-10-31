Цифра в два ундециллиона рублей в штрафе американской компании Google исполнена символизма. Самое лучшее, что может сделать корпорация — произвести исправление ситуации. Так, в четверг, 31 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал то, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей из-за блокировки их аккаунтов на видеохостинге YouTube.

— Хотя она конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, эти требования наглядно показывают суть претензий отечественных каналов к Google. Песков заявил, что компания не должна ограничивать деятельность отечественных вещателей, но именно это и происходит. Пресс-секретарь полагает, что это, вероятно должно побудить руководство Google обратить внимание на ситуацию и внести необходимые изменения.

— Это наилучшее, что может сделать компания, — подытожил он.

Двумя днями ранее стало известно, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей из-за блокировки их аккаунтов на видеохостинге YouTube.