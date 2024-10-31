Лавров встретился с Вулиным на полях конференции по безопасности в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с сербским вице-премьером Александаром Вулиным на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Сергей Лавров провел встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александаром Вулиным на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности", - информировали в Tekegram-канале дипведомства, сопроводив запись фотографией с рукопожатием.
Конференция проходит в столице Белоруссии 31 октября - 1 ноября.