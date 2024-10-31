Путин встретится Хуснуллиным

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента фактически постоянно идут рабочие встречи. Среди других у него на приеме будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Огромный срез вопросов находится в кураторстве этого вице-премьера, ну и, конечно, строительная отрасль, которая дает синергию для всей экономики. Поэтому есть о чем поговорить, они регулярно встречаются, и Хуснуллин регулярно докладывает главе государства о том, как обстоят дела на участке, который он курирует", - сказал представитель Кремля.

Песков также указал, что остальные встречи носят непубличный характер, крупных открытых мероприятий на сегодня не запланировано.