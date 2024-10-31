Рыженков и Лавров обсудили разработку договора о гарантиях безопасности

Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили разработку документа о гарантиях безопасности на встрече в Минске. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС, празднованию 25-летия подписания Договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая. И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности", - сказал белорусский дипломат.