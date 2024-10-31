В Госдуме предрекли Польше плачевные последствия при включении в конфликт на Украине

Если Польша включится в конфликт на Украине, то для неё это будет чревато опасными последствиями, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьёзные опасные и плачевные для неё последствия», — сказал парламентарий РИА Новости.

Такое решение не только сделает Польшу участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации, добавил Шеремет. «Горячие головы» в США в попытках навредить России готовы жертвовать не только украинским, но и польским народом, подчеркнул депутат.

Лидеры Хельсинкской комиссии США ранее призвали американского лидера Джо Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной. Их обращение опубликовала газета The Hill.

По мнению авторов послания, просьба о перехвате ракет над Украиной является «необходимой и срочной в качестве механизма поддержки Украины и защиты границ НАТО».