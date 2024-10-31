В Госдуме выступили с предупреждением Польше

Польшу ждут опасные и плачевные последствия в случае ее включения в конфликт на Украине. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Накануне газета Hill сообщила о том, что ряд американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной».

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По мнению депутата Михаила Шеремета, для Польши такие действия станут очень опасной игрой.

«Последуют серьезные и плачевные для нее последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации», - пояснил парламентарий.

Он отметил, что «горячие головы» в США ради того, чтобы попытаться ослабить Россию, готовы жертвовать не только украинским, но и польским народами. Однако им нужно помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада.