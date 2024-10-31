МИД заявил о готовности РФ помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем и работает над этим, в том числе в двусторонних контактах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Представитель агентства спросил у замминистра, предлагали ли РФ стать гарантом возможного соглашения между ливанской и израильской стороной. По словам Богданова, Москва находится в контакте со всеми, но таких предложений пока не поступало.

«Мы как постоянный член Совета безопасности ООН работаем над резолюцией 1701, участвуем активно во всех обсуждениях, которые идут в и Нью-Йорке, и на других площадках, и в ходе двусторонних контактов. Мы готовы, конечно, внести свой вклад в установление мира и стабильности», — сказал он, отметив, что для этого нужны взаимоприемлемые договоренности между сторонами.

Ранее портал Ynet сообщал, что Израиль при участии США ведет переговоры об урегулировании конфликта с Ливаном, а также заинтересован в том, чтобы Россия сыграла особую роль в обеспечении соблюдения возможного соглашения.

План подразумевает три компонента. Первый из них — «широкое выполнение» резолюции СБ ООН 1701, положившей конец Второй ливанской войне в 2006 году. Это подразумевает отвод формирований движения «Хезболла» более чем на 30 км от границы с Израилем, к северу от реки Литани.

Второй компонент — создание механизма для международного надзора за соблюдением договоренностей и фиксации нарушений. Третий подразумевает предотвращение перевооружения «Хезболлах».