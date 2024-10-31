Российские семьи с ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

В Госдуму внесут законопроект, который может освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с одним ребенком, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

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С инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков.

«Законопроектом предлагается распространить возможность освобождения от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов независимо от того, сколько времени они находились в собственности семьи с одним ребенком в том числе», — говорится в пояснительной записке.

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Ожидается, что мера будет стимулировать россиян к расширению жилплощади и семьи. Депутаты отметили, что «семьи с одним ребенком имеют большой демографический потенциал и нуждаются в поддержке».

Ранее в Госдуме предупредили, что продажа квартиры по низкой цене чревата тюремным сроком. Как отметили эксперты, основной мотивацией при продаже квартиры ниже рыночной стоимости служит желание сократить налоговые обязательства.