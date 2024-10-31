Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Копия обращения на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина есть в распоряжении RT.

«До моего сведения доходят факты празднования в нашей стране так называемого Хеллоуина. Эти мероприятия на первый взгляд носят характер религиозно-оккультных мероприятий, целью которых является отвращение наших сограждан от следования традиционным религиозным верованиям и насаждение мракобесных суеверий», — подчеркнул Милонов.

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Он добавил, что празднование этого «события» не способствует воспитанию любви к традициям России.

«Прошу вас изучить данный феномен и провести проверку насаждения культа Хеллоуина в нашей стране. Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы, чем может показаться на первый взгляд», — говорится в тексте обращения.

В октябре 2023 года председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность замены Хеллоуина на традиционный фестиваль урожая.