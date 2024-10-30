Небензя: Запад в СБ ООН "пробил очередное дно", созвав заседание по Украине

Страны Запада, включая Соединенные Штаты и Великобританию, "пробили очередное дно" в Совете Безопасности ООН, созвав заседание органа по Украине, на котором обсуждалось якобы присутствие военных Корейской народной армии в России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Перед его [Зеленского] западными кураторами стоит задача любой ценой забить этот неблагоприятный фон, который может повлиять на настроение избирателей в их странах. Но нам казалось, что все-таки даже для них, давно и беззастенчиво оперирующих доказательствами в духе "хайли-лайкли", существуют какие-то пределы по продвижению откровенной дезинформации. Как оказалось, таковых нет. И Вашингтон, и Лондон, и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное дно", - констатировал он.