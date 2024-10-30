Милонов призвал коллег признаться, кто пригласил "этодляменяшку" в ГД

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал коллег сознаться, кто из них пригласил в нижнюю палату парламента "этодляменяшку".

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Речь идет о новом тренде "это для меня", который набирает популярность в России. В его рамках девушки на видео призывают богатство с помощью постукивания пальцами по лицу и голове.

Одна из девушек сделала подобное видео на фоне надписи "Государственная дума", пожелав себе мужа-миллиардера и Louis Vuitton.

"В этой ситуации было бы правильным сознаться, кто пригласил ее в Госдуму. Какой депутат позвал эту постукивалку по голове? У нее же явные признаки слабоумия! Список желаний этой девушки свидетельствует о ее внутренней бедности и о том, что она полная профурсетка", – приводит слова Милонова "Ридус".

Как добавил депутат, ему было бы стыдно приглашать в Госдуму подобных девушек.

По данным журналистов, записавшая ролик в Госдуме является Викторией Вайбс. При этом сам тренд запустила блогер Яна Король.

Ранее Милонов заявил, что у россиянок не получится построить отношения с китайцами, так как они слишком требовательны к мужчинам. По его мнению, очень маленькое количество россиянок хотело бы построить семью с иностранцем. Он также отметил, что для женщин важно думать и говорить со своим партнером на одном языке.