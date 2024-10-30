Лавров прилетел в Минск для участия в конференции по безопасности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Минск для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Несмотря на проливной дождь в белорусской столице, главу российской дипломатии в аэропорту встречала многочисленная делегация.

Конференция по безопасности пройдет 31 октября - 1 ноября. Участие в ней примут представители более 30 стран, включая государства СНГ, а также эксперты международных организаций.

В этом году Конференцию посвятили актуальным вопросам формирования евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка и военно-политических противоречий между ключевыми мировыми державами.

В рамках диалога участники встречи обменяются мнениями, обсудят пути решения проблем, в том числе в контексте инициативы Владимира Путина о формировании на континенте системы равной и неделимой безопасности.

О том, что Россия готова развивать такую систему глава государства заявил ранее. Также Путин добавил, что Москва видит востребованность ее настроя на конструктивное сотрудничество, а также дорожит партнерскими связями.