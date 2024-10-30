В Госдуме назвали главный минус ужесточения мер по продаже алкоголя

Ужесточение мер по продаже алкоголя не поможет, уверена председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это вопрос общечеловеческой культуры. По словам парламентария, запреты на продажу алкоголя всегда смогут обойти.

Это вопрос общечеловеческой культуры. Запреты еще не приводили к тому, что не найдутся возможности их обойти. Это вопросы воспитания. Если бы у нас общественное пространство было пронизано желанием эту культуру воспитать, то было бы правильно, — пояснила депутат.

Останина призналась, что не понимает, как можно решить проблему алкоголизма в России. По ее мнению, нет других механизмов, кроме воспитания в семье и школе. Как считает парламентарий, деградация общества имеет положительную динамику.

Пока я не понимаю, как это сделать. Я не вижу инструментов, механизмов, кроме того, что это результат воспитания в семье, в школе, результат воздействия социальных сетей, работы средств массовой информации, результат того, что не читают книги. Сейчас, к великому сожалению, деградация общества имеет положительную динамику, — заключила Останина.

Председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков ранее сообщил, что Петербург может последовать примеру Вологодской области и ограничить продажу алкогольной продукции. По его словам, в настоящее время депутаты обсуждают введение новых норм продажи алкоголя.