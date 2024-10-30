Путин потребовал не допускать перегрузки при вывозе контейнеров с Дальнего Востока

Ситуация с накоплением контейнеров на Дальнем Востоке должна быть разрешена. Перегрузка при вывозе грузов, активно приходящих в порты региона, недопустима, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства выслушал доклад главы Минтранса Романа Старовойта о том, как власти решают проблему.

"Обязательно нужно держать [ситуацию] под контролем, - подчеркнул Путин. - Накапливать их (контейнеры - прим. ТАСС) не надо".

Путин выразил надежду на то, что Минтранс находится в контакте "со всеми транспортными службами, с предприятиями, с ПАО "РЖД".