Политолог объяснил желание премьера Словаки Фицо посетить парад Победы в Москве
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о желании посетить московский парад Победы в следующем году.
Ранее Фицо заявил, что считает своим личным долгом приехать в Москву на парад Победы 9 мая. Он также отметил, что маршал Советского Союза Иван Конев «заслужил памятник в Словакии».
Между Россией и Словакией традиционно сложились крепкие и взаимовыгодные отношения. После Второй мировой войны словаки были благодарны за то, что Красная армия освободила страну. Также можно отметить, что в Словакии было очень сильное партизанское движение, участие в котором, в том числе, принимали и русские. И сейчас эти традиции продолжаются. К примеру, несколько недель назад в одной из словацких деревень был организован сбор средств для жителей Курской области, пострадавших от вторжения украинских войск. Это свидетельствует о том, насколько глубоки симпатии к России среди словацкого населения.Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН
Эксперт подчеркнул, что Фицо является самостоятельным политиком, который «не оглядывается по сторонам».
«Ему не важно, что подумают в Евросоюзе или в США – он проводит свою линию. Когда в ЕС или в НАТО Фицо предъявляют претензии, то он, как и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, отвечает, что действует в интересах своего народа и поддерживает его настроения – это сильный аргумент, с которым трудно спорить даже самым жестким оппонентам политиков. Так что желание Фицо приехать на парад связано и с круглой датой – 80-летием Победы, и с глубокими симпатиями словацкого населения по отношению к России. Наверняка он как один из руководителей страны при принятии решений учитывает результаты опросов общественного мнения. Кроме того, этот визит будет способствовать укреплению авторитета Фицо как международного политика», - сказал эксперт.
Оленченко также прокомментировал слова Фицо о его готовности «без колебаний» встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Фицо – это человек с достоинством, он не делает громких и не работает на публику, а ориентируется на текущую ситуацию. Этим заявлением он дает понять, что если с российской стороны будет проявлен реальный интерес к его мнению о выстраивании российско-европейских отношений в дальнейшем, а также к тому, что могла бы сделать Словакия для урегулирования кризиса на Украине, то он будет готов изложить свою позицию. Полагаю, именно в этом кроется подтекст его слов», - отметил политолог.
Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Фицо.