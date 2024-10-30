Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о желании посетить московский парад Победы в следующем году.

Ранее Фицо заявил, что считает своим личным долгом приехать в Москву на парад Победы 9 мая. Он также отметил, что маршал Советского Союза Иван Конев «заслужил памятник в Словакии».

Между Россией и Словакией традиционно сложились крепкие и взаимовыгодные отношения. После Второй мировой войны словаки были благодарны за то, что Красная армия освободила страну. Также можно отметить, что в Словакии было очень сильное партизанское движение, участие в котором, в том числе, принимали и русские. И сейчас эти традиции продолжаются. К примеру, несколько недель назад в одной из словацких деревень был организован сбор средств для жителей Курской области, пострадавших от вторжения украинских войск. Это свидетельствует о том, насколько глубоки симпатии к России среди словацкого населения. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт подчеркнул, что Фицо является самостоятельным политиком, который «не оглядывается по сторонам».

«Ему не важно, что подумают в Евросоюзе или в США – он проводит свою линию. Когда в ЕС или в НАТО Фицо предъявляют претензии, то он, как и [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, отвечает, что действует в интересах своего народа и поддерживает его настроения – это сильный аргумент, с которым трудно спорить даже самым жестким оппонентам политиков. Так что желание Фицо приехать на парад связано и с круглой датой – 80-летием Победы, и с глубокими симпатиями словацкого населения по отношению к России. Наверняка он как один из руководителей страны при принятии решений учитывает результаты опросов общественного мнения. Кроме того, этот визит будет способствовать укреплению авторитета Фицо как международного политика», - сказал эксперт.

Оленченко также прокомментировал слова Фицо о его готовности «без колебаний» встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Фицо – это человек с достоинством, он не делает громких и не работает на публику, а ориентируется на текущую ситуацию. Этим заявлением он дает понять, что если с российской стороны будет проявлен реальный интерес к его мнению о выстраивании российско-европейских отношений в дальнейшем, а также к тому, что могла бы сделать Словакия для урегулирования кризиса на Украине, то он будет готов изложить свою позицию. Полагаю, именно в этом кроется подтекст его слов», - отметил политолог.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Фицо.