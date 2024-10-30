Лавров наградил орденом главу Афганского делового центра

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил председателю совета Афганского делового центра Мохаммаду Надиру Шаху Джуму Хану орден Почета за вклад в укрепление дружбы между народами России и Афганистана.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"30 октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров принял председателя Совета региональной общественной организации "Афганский деловой центр содействия деловому и социальному партнерству культурных и национальных инициатив" Мохаммада Надир Шаха Джума Хана и в торжественной обстановке вручил ему орден Почета за выдающийся личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и афганским народами", - указали в дипведомстве.

Указ президента России Владимира Путина о присвоении соответствующей награды был опубликован ранее.