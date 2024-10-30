В МИД РФ назвали единственный способ прекращения конфликта на Украине

Москва с интересом знакомится со всеми инициативами по урегулированию украинского конфликта, поступающими от других государств, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. В том числе РФ поддерживает диалог с Индией, которая заявила о готовности выступить посредником в мирных переговорах, добавила дипломат.

Что касается прекращения конфликта, рецепт очень прост: прекращение поставок вооружений и террористической деятельности [Владимира] Зеленского. Это и есть прямая дорога к завершению конфликта, — отметила Захарова.

Представитель Министерства иностранных дел добавила, что нынешняя украинская администрация стала рассадником проявлений международного терроризма, которые «разносятся по всему миру на разных континентах».

Это бесконтрольное расползание поставляемого с Запада на Украину оружия, которое всплывает во всех регионах мира. Это абсолютно чудовищный, мирового масштаба оборот средств, которые якобы идут на заявленные Западом цели, а на самом деле являются просто кровеносной системой международных преступлений во всех сферах. Это нарушения гуманитарного права всех видов, которые спонсируются опять же Западом. Все это надо прекращать, — подчеркнула дипломат.

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Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна готова выступить посредником в диалоге России и Украины. Индийский политик добавил, что Дели полностью поддерживает «скорейшее восстановление мира и стабильности».