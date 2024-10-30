Депутат призвал сделать Хэллоуин русским

Депутат, зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что Хэллоуин не вредит России и русскому народу, но его можно переформатировать и добавить национальный колорит.

«Мои коллеги предложили переименовать праздник в День русской сказки – это идеологический посыл. Как его назвать – неважно. Маркетологи, наши продавцы на маркетплейсах это подхватят и начнут аккуратно дорабатывать саму фактуру. Будут повсеместно продаваться определенные костюмы, может быть, персонажей из русских сказок. Для молодежи все равно нужен выплеск энергии. Хэллоуин мы запрещать не должны. В том виде, в котором он сейчас есть, никакой идеологической подоплеки нет. Он нам как государству, русскому народу и нашей нации никак не вредит. Но можно использовать этот день для того, чтобы переформатировать его и добавить к нему национальные колориты. Это будет уместно», - рассказал он.

Депутат признал, что молодежи нужны яркие и веселые праздники.

«Хочется, чтобы в памяти оставались яркие события. Поэтому в каких-то костюмированных мероприятиях не вижу ничего плохого. Кончено, многие считают Хэллоуин праздником нетрадиционным для России, каким-то языческим праздником. Может быть, действительно, в чистом виде перенимать устоявшуюся на Западе форму празднования и не стоит: повсеместные тыквы, наряжаться в несвойственных нам персонажей», - сообщил депутат НСН.

Ранее новости сообщали, что дети руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена решили нестандартно нарядиться на Хэллоуин - в украинцев.