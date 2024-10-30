Россия заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русскоязычного населения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации от 1965 года. RT на русском

По ее словам, если это не даст результатов, Латвии придётся отвечать перед Международным судом ООН. «Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придётся отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — сказала Захарова на брифинге. Российская газета

Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что российские соотечественники для переезда в Россию могут воспользоваться государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом. ТАСС