Захарова рассказала подробности отношений России с КНДР

Стратегическое сотрудничество России и КНДР не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой беспокоиться вообще не о чем, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно комментировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, возможно, даже чаще, чем следовало бы, поскольку нет ничего необычного, чрезвычайного в том, что два государства, как я сегодня уже сказала, соседи, хорошие соседи, с историей отношений, договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности. Почему это странно для Запада может быть? Потому что Запад демонизировал и нашу страну, и КНДР изо всех сил. Наверное, да, для них это странно. Для тех, кто является потребителем только западного мейнстрима, возможно. Но если говорить о реальности, то в этом нет ничего непонятного", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что заложенные в этом документе задачи будут выполняться в тех рамках, которые там обозначены.

"Тем, кто настроен на мирное, взаимовыгодное сотрудничество с Россией, беспокоиться в этом смысле, мне кажется, вообще не о чем. Тем, кто до сих пор лелеет мечту нанесения нашей стране стратегического поражения, урона какого-то, или чего только нам тут не обещали, кто опять обуреваем мыслями и мечтами о том, как бы нас еще где-нибудь порвать в клочья, ну вот тогда, да, настоятельно рекомендуем отказаться от этих абсолютно противоестественных, бессмысленных желаний. Прекратить все угрожающие действия, риторику немножко поменять, а может быть, даже не немножко. Потому что на все вот это, агрессивное и деструктивное, мы всегда будем давать соразмерный ответ", - добавила Захарова.

Она также указала, что международные санкционные меры против КНДР провалились.