Захарова объяснила, кому выгодно продолжение украинского конфликта

Скорое завершение конфликта вокруг Украины не отвечает интересам Европейского союза (ЕС). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По просьбе журналистов дипломат прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке конфликт на Украине отошел на второй план. По оценке Захаровой, это стоит рассматривать как чистосердечное признание в рамках деструктивной политики ЕС.

"Что касается ситуации вокруг Украины, завершения конфликта. Мне кажется, это можно рассматривать как в очередной раз сделанное чистосердечное признание Борреля. Действительно, в Евросоюзе делают все возможное для того, чтобы боевые действия ни в коем случае не закончились, только усиливались, расширялись, углублялись. Для этого ЕС, собственно говоря, и поставляет оружие, выделяет деньги [Киеву], тренирует украинских боевиков, - отметила дипломат. - Скорое политическое решение украинского кризиса - и в этом, опять же, Боррель признавался неоднократно - не в интересах нынешних лидеров коллективного Запада, американских кураторов".

Захарова обвинила Лондон в поставках вооружений Киеву по черноморскому коридору

Как подчеркнула Захарова, на Западе "продолжают зарабатывать на гибели украинцев и разрушении Украины".