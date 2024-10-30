© Пресс-служба Госдумы

Причиной развала СССР стало то, что партия, которая имела монополию на власть, забыла о людях. Об этом в среду, 30 октября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились, — заявил политик.

По его словам, политики, которые разрушили СССР вышли из правящей партии КПСС. Именно из-за этого, по мнению Володина, развалился Советский Союз. Он добавил, что ключевым фактором в этом вопросе являлось «предательство», потому что монополия была у партии, которая «забыла о народе». Все это привело к масштабному расслоению, передает ТАСС.

Французский историк Эммануэль Тодд, который в 1976 году предсказал развал СССР, сделал заявление о БРИКС. По его словам, Запад стремился изолировать Россию, но большинство стран не поддержали эту инициативу. Он считает, что объединение станет политическим противовесом.

Володин: время Байдена, Макрона и Шольца ушло

Современные международные проблемы начались после развала Советского Союза. С таким заявлением ранее выступил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, геополитические интересы оказались для Запада гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР.