Захарова обвинила Лондон в поставках вооружений Киеву по черноморскому коридору

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютно безосновательными утверждения Лондона о том, что Вооруженные силы РФ якобы неизбирательно бьют по украинской портовой инфраструктуре в Черном море и создают таким образом риски для глобальной продовольственной безопасности.

"Эти подобные безосновательные, но при этом громогласные возмущения со стороны Лондона в очередной раз подтверждают как раз обратное - непосредственно участие Британии в поставках вооружений киевскому режиму с использованием черноморского коридора", - указала она на брифинге.

Захарова напомнила, что Минобороны России недавно публиковало "видеодоказательства с военными грузами в порту Южный Одесской области".

"Это делает отрицание данного факта Лондоном абсолютно тщетным. Рассматриваем подобную болезненную реакцию британских властей как свидетельство их истинных мотивов в отношении Украины, которые заключаются в обеспечении безопасности не поставок зерна, а снабжения киевской клики летальными вооружениями", - добавила представитель МИД России.

В Великобритании, констатировала она, "явно не стремятся к урегулированию конфликта, делают все возможное для того, чтобы его затянуть, и, соответственно, продлевают таким образом страдания украинского народа".