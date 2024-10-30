ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции принят Госдумой на пленарном заседании во втором и третьем чтении, передает РИА Новости.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов всех фракций и сенатором Маргаритой Павловой. Уголовный кодекс будет дополнен статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Благодаря принятым мерам полученные в результате организации незаконной миграции деньги и имущество будут конфискованы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД ранее заявил, что в прошлом году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ достиг 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.

Ранее в России были задержаны организаторы преступной группы, незаконно оформлявшей гражданство РФ мигрантам. По данным прокуратуры, в 2023 году в целях личного обогащения фигуранты создали организованную группу.