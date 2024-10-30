«Приглашения на 80-летие Победы и вбросы о переговорах с Украиной»: главное из заявлений Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил сегодня на вопросы журналистов о предстоящем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, возможных контактах российского лидера Владимира Путина с премьером Словакии Робертом Фицо и о возможных переговорах с Украиной. Главное из его заявлений в материале «Рамблера».

Празднование 80-летия Победы в Москве

В ходе брифинга официальный представитель Кремля отметил, что Россия планирует приглашать лидеров иностранных государств на 80-летие Победы. Информация о том, кто получит приглашение, будет опубликована ближе к дате праздника, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Это очень важная годовщина», - заявил Песков.

Он также уточнил, что приглашены в Москву будут не только лидеры СНГ, но и других стран, отмечает ТАСС.

Ведутся ли переговоры с Украиной?

Мировые СМИ не гнушаются делать вбросы, не имеющие отношения к реальности, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы ведущихся переговорах о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

Ранее газета Financial Times, сославшись на высокопоставленных украинских чиновников, написала о секретных переговорах России и Украины, которые касаются прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Они якобы проходят при посредничестве Катара.

Представитель Кремля прокомментировал статью, публикованную изданием.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», - пояснил Песков.

Он также напомнил о позиции России по переговорам с Украиной и мирной инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Российская позиция хорошо понятна. Ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года. (…) Да, там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы Российской Федерации», - заметил он.

Президент России Владимир Путин в июне выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь шла не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны.

Москва не намерена вмешиваться во «внутриевропейские разборки»

Также в ходе брифинга официальный представитель Кремля прокомментировал происходящее в ЕС, отметив, что Москве импонирует позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Виктор Орбан заявил в соцсетях, что в ЕС зреет заговор под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера с целью заменить правительство в Венгрии.

«Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки», - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом он указал, что президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость к контактам с лидерами других стран, в том числе европейских.