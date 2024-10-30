В СПЧ рассказали о политических репрессиях в России

В России сегодня нет политических репрессией, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. При этом он, как передает «Интерфакс», назвал «санитарными мерами» ограничения по отношению к тем россиянам, которые выступают на стороне Запада.

Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 1937-1938 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. <…> Минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это <...> санитарные меры, - сказал Фадеев.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ планирует контролировать и отменять решения о реабилитации военных преступникови виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Такие изменения предлагается внести в приказ генерального прокурора РФ «Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов