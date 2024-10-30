В Совфеде дали оценку «отмене» русской культуры на Западе

Попытки недружественных стран объявить произведения знаменитых русских писателей, композиторов и художников неполиткорректными остаются безуспешными благодаря деятельности соотечественников, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин во время выступления на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия продолжает укреплять культурную дипломатию и противостоит антироссийским идеологическим кампаниям.

Благодаря активной деятельности соотечественников остаются безуспешными попытки наших недругов отменить Пушкина, Толстого, Чайковского, других знаменитых русских писателей, композиторов и художников, объявить их произведения неполиткорректными в угоду неолиберальной пропаганде. Мы продолжим укреплять нашу культурную дипломатию и единство гуманитарного пространства русского мира, — сказал сенатор.

Карасин заявил о необходимости привлекать соотечественников к реализации масштабных образовательных и просветительских проектов за рубежом. По его оценкам, это позволит противостоять антироссийским идеологическим кампаниям, которые разворачиваются с помощью прозападных и западных СМИ. Он добавил, что считает важным доносить до международной общественности правду о России, ее культуре и истории.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Великобритании и стран Прибалтики открыто призывают к принудительной депортации россиян, поскольку не могут победить Россию ни на поле боя, ни в дипломатии. По ее словам, такие действия вызывают осуждение даже со стороны граждан недружественных стран.