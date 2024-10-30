Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что мирное предложение президента Владимира Путина, озвученное летом, требует вывода украинских войск с новых российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.

Песков подчеркнул, что условия остаются в силе, несмотря на текущую обстановку, передает ТАСС.

В июне Путин предложил прекращение огня и готовность к переговорам при соблюдении Украиной ряда условий. Среди них вывод войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и принятие нейтрального статуса. Путин также подчеркнул необходимость снятия санкций против России.

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Ранее Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

Путин также выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

На саммите БРИКС президент обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.