Мэр Екатеринбурга сделал признание в ответ на критику Матвиенко

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом. Такое признание прозвучало в ответ на вопрос URA.RU о том, когда он последует совету спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сядет на автобус и проедет по перегруженному маршруту от остановки «Гринвич».

«Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна — обратить на это особое внимание. И для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое», — сказал Орлов.

При этом он не уточнил, на каком именно общественном транспорте и куда ездит.

Он обратил внимание, что в «Гортрансе» уже дважды поднималась зарплата сотрудникам, что впервые за долгое время позволило не только избежать оттока кадров, но даже показать прибыль в рядах водителей.

«Та женщина, которая не могла сесть в автобус у „Гринвича“, и чье обращение в соцсетях дошло до председателя Совфеда, — такое может быть в любой локации нашего города. И именно с этой целью мы запустили транспортную реформу, чтобы соблюдалось расписание [транспорта]», — добавил мэр.

Критика в адрес Орлова прозвучала на одном из заседаний в Совете Федерации, где Матвиенко вдруг обратила внимание на проблемы с графиком движения автобусов в Екатеринбурге. Она даже зачитала комментарий горожанки, которая по вечерам не может «уехать с „Гринвича“».