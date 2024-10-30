Власти Великобритании и стран Прибалтики открыто призывают к принудительной депортации россиян, поскольку не могут победить Россию ни на поле боя, ни в дипломатии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие действия вызывают осуждение даже со стороны граждан недружественных стран.

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Дело доходит даже до вопиющих вещей, когда власти туманного Альбиона, стран Прибалтики открыто заявляют о необходимости принудительной депортации людей с российскими корнями. Причины этого понятны: они связаны с тем, что нашим недругам никак не удается победить Россию ни на поле боя, ни в дипломатии и — хочу вас заверить — никогда и впредь не удастся. Но подобные действия вызывают закономерную реакцию даже у граждан недружественных государств и многих людей доброй воли по всему миру, — сказала она.

В феврале Конституционный суд Латвии признал законной депортацию российских граждан с ПМЖ в республике, которые вовремя не сдали экзамен на знание латышского языка. Согласно вердикту, отведенный на это срок в два года сочли достаточным для удовлетворения требований властей.

Поправки в закон о миграции были приняты сеймом в сентябре 2022 года. Согласно законопроекту, граждане России — владельцы ПМЖ до 1 сентября 2023 года были обязаны получить сертификат о владении латышским языком на уровне А2. Позднее парламент республики продлил на два года срок сдачи экзамена.