Матвиенко рассказала о помощи соотечественникам за рубежом

Защита интересов соотечественников является для РФ важным направлением, особенно в текущих внешнеполитических условиях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в рамках VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, правовую поддержку проживающих за рубежом Россия оказывала всегда.

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Безусловно, для нашей страны оказание правовой поддержки, обеспечение защиты интересов соотечественников было, есть и будет одним из ключевых приоритетов государственной политики, особенно в столь сложных внешнеполитических условиях, — заявила Матвиенко.

Также Матвиенко заявила, что власти Великобритании и стран Прибалтики открыто призывают к принудительной депортации россиян, поскольку не могут победить Россию ни на поле боя, ни в дипломатии. Такие действия, по ее словам, вызывают осуждение даже со стороны граждан недружественных стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конгрессе, заявил, что Россия в противовес пагубным тенденциям Запада продолжает работу по упрочению основ общества. По его словам, в частности, с опорой на положение указов президента Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.