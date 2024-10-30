Матвиенко рассказала о помощи соотечественникам за рубежом

«Ключевой приоритет»: Матвиенко о помощи соотечественникам за рубежом
Защита интересов соотечественников является для РФ важным направлением, особенно в текущих внешнеполитических условиях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в рамках VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, правовую поддержку проживающих за рубежом Россия оказывала всегда.
Безусловно, для нашей страны оказание правовой поддержки, обеспечение защиты интересов соотечественников было, есть и будет одним из ключевых приоритетов государственной политики, особенно в столь сложных внешнеполитических условиях, — заявила Матвиенко.
Также Матвиенко заявила, что власти Великобритании и стран Прибалтики открыто призывают к принудительной депортации россиян, поскольку не могут победить Россию ни на поле боя, ни в дипломатии. Такие действия, по ее словам, вызывают осуждение даже со стороны граждан недружественных стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конгрессе, заявил, что Россия в противовес пагубным тенденциям Запада продолжает работу по упрочению основ общества. По его словам, в частности, с опорой на положение указов президента Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.