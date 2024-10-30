В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах России и Украины

Сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее британская газета сообщила, что Киев стремится к переговорам с Москвой при посредничестве Катара, якобы идут переговоры в начальной стадии. Песков же отметил, что даже самые солидные издания не гнушаются тем, что допускают такие вбросы и публикации.